Eiche alaaf!

Auch wenn der Faschingshöhepunkt erst Anfang März in Sicht ist, lädt die Deutsche Eiche schon seit vielen Jahren zum ersten Ballevent der (queeren) Saison in ihr Restaurant am 26.1.. Diesmal lautet das Motto „Jeck op russisch“. Ob ihr vom Typ also eher Ivan Rebroff oder Rudolf Nurejew seid, ob ihr als Donkosak oder Kosmonaut geht: Hauptsache, es ist bunt! Dazu gibt’s wie immer Kölner Karnevalsmusik, super Stimmung und natürlich original, frisch gezapftes Früh-Kölsch. Ein perfekter Start in die Faschingssaison 2019 bei freiem Eintritt. Sa sdorovje!

26.1., Deutsche Eiche, Reichenbachstr. 13, 20 Uhr, www.deutsche-eiche.de