Ehrung für Werner Hall

Werner Hall, Bavarian Mr. Leather 2016 und Vorstandsmitglied des Münchner Löwen Clubs (MLC), kann seiner „Leder-Laufbahn“ eine neue Auszeichnung hinzufügen: Im August wurde ihm der Pantheon Award verliehen. In Deutschland eher unbekannt, gilt diese Ehrung in Nordamerika seit 1991 als Oscar der Fetischcommunity. Gestiftet wird der Award vom The Leather Journal, einem der ältesten Magazine der Ledercommunity, das jährlich rund zwei Dutzend Menschen auszeichnet. Werner Hall erhielt den „International Award“ und setzte sich dabei unter anderem gegen Angela, International Ms. Leather 2018, durch. Kein Zufall, pflegt Werner doch seit vielen Jahren enge Beziehungen in die USA und war 2017 Jurymitglied bei der Wahl zum International Mr. Leather in Chicago. „Mir bedeutet diese Auszeichnung sehr viel“, so Werner. „Sie gilt ja nicht nur meiner Person, sondern ist auch eine Ehrung für alle Mitglieder des MLC und deren hervorragende Arbeit.“ Die Auszeichnung nimmt er als Ansporn, weiterhin für die Community zu arbeiten und ein Aktivposten der Leder- und Fetischcommunity zu bleiben. Wir gratulieren!