× Erweitern Foto: Bernd Müller Drink'n'Drag

Dieser Sonntag im Sub ist schon sehr speziell: Das liegt weniger daran, dass jeder Drink für 1,50 € zu haben ist, sondern an denjenigen, die sie heute ausschenken. Wenn ein ganzes Rudel Münchner Drags hinterm Tresen steht, dann wird jede Schorle zum Cocktail! Gut eine Woche nach dem Maiköniginnen-Dinner am 8.6. erwartet euch schon das nächste Highlight der buntesten und schrillsten Clique der Münchner Szene. Kommt vorbei, feiert mit!

17.6., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 19 Uhr, www.subonline.org