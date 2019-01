× 1 von 2 Erweitern Foto: privat David Gerd Eger × 2 von 2 Erweitern Foto: David Gerd Eger Eger_Flyermotiv Prev Next

Ab dem 19. Januar sind die farbstarken Bilder des Künstlers David Gerd Eger im Café Regenbogen der Münchner Aids-Hilfe zu sehen. David (33) ist im oberpfälzischen Sulzbach aufgewachsen und erhielt dort auch seine künstlerische Ausbildung. Seit 2009 lebt er in München und dürfte vielen in der schwulen Szene als „Schwester der Perpetuellen Indulgenz“ oder als Bavarian Mr. Leather 2012 ein Begriff sein. Jetzt will der studierte Sozialmanager seine Karriere als Künstler befeuern und präsentiert seine zweite Ausstellung in München. „Die verrückte Welt der Eger*in“ ist ein Querschnitt seines bisherigen Schaffens: Abstraktes, Originelles, Köpfe, Tiere, Landschaften und immer wieder Einäugige, die wie Wesen aus einer anderen Welt erscheinen. Ein wahrhaft bunter und ungewöhnlicher Kosmos, den er da präsentiert. Vernissage ist am Samstag, dem 19. Januar ab 19 Uhr. Taucht ein in diese verrückte Welt!

19.1., Café Regenbogen, Lindwurmstr. 71, 19 Uhr, Instagram: David_Gerd_Eger_Art