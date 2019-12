„Dann bin auch ich eine Lesbe“

× Erweitern GRAFIK: LeTRa Dann bin ich auch eine Lesbe

Hinter diesem Titel verbirgt sich ein Projekt der Münchner Filmemacherinnen Lisa Maile und Marcia Rebay. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Einblicke in die Lebens- und Alltagswelten lesbischer Frauen verschiedenen Alters zu geben. Außerdem möchten sie blinde Flecken und stereotype Vorstellungen in unserer Gesellschaft aufdecken, diese um diversere Bilder anreichern und so einen Beitrag zu mehr lesbischer Sichtbarkeit leisten.

12.12., LeTRa, Angertorstr. 3, 19 Uhr, Eintritt frei, www.letra.de