CSD: Politparade

Dass es auch im Jahr fünfzig nach Stonewall immer noch sinnvoll ist, auf die Straße zu gehen, beweist alljährlich die Politparade zum CSD. Rund einhundert Gruppen werden erwartet, wenn Münchens größte Sommer-Demo durch die Innenstadt rollt. In diesem Jahr erwarten die Veranstalter Rosa Liste, LeTRa, Sub und Münchner Aids-Hilfe rund 150.000 Teilnehmende und Gäste am Rande der Strecke, die mit Spaß, Musik und Originalität eine politische Botschaft unters Volk bringen. Nach dem politischen Auftakt am Marienplatz geht’s ab 12 Uhr los. Angeführt von den „Dykes on Bikes“, denen Schirmherr Oberbürgermeister Dieter Reiter, Rosa-Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl und andere Stadträte und Stadträtinnen folgen, führt die Politparade wie immer vom Marienplatz zum Stachus und über die Sonnenstraße zum Sendlinger Tor. Anschließend schlängelt sie sich durch die Müllerstraße zum Gärtnerplatz und von dort zum Isartor. Eine beeindruckende Demonstration der Vielfalt unserer Community!

13.7., 12 Uhr, Startpunkt: Marienplatz