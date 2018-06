× Erweitern Foto: Jörg Garstka CSD München

Zum CSD-Wochenende am 14./15. Juli werden sich die Gäste auf eine neue Optik der Feierareale rund um den Marienplatz einstellen müssen: Da der Rindermarkt heuer wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht, rückt die Fußgängerzone in den Mittelpunkt des Geschehens. Der Frauenplatz vor dem Dom wird zur neuen Party-Zone und ersetzt den Rindermarkt. Auch die Regenbogen-Familien-Area zieht um, und zwar an den Richard-Strauss-Brunnen an der Kaufingerstrasse, wo zudem zahlreiche Infostände stehen werden. Auch der Marienplatz erhält eine neue Optik: Um sich dem CSD-Geschehen in der Fußgängerzone zu öffnen, wird der Platz quasi um 180 Grad gedreht: Die Bühne steht also auf der Seite zum Tal, an der Weinstraße begrüßt ein großer Biergarten die Besucherinnen und Besucher. Das neue Konzept bringt den CSD und seine queere Community noch dichter ran an die Münchnerinnen und Münchner sowie an die internationalen Gäste der Stadt.

www.csd-muenchen.de