CSD München 2019: Motto steht fest

Bereits im letzten Jahr hatten die Macher*innen des CSD München die Community aufgefordert, ein besonderes Motto für den CSD im mehrfachen Jubiläumsjahr 2019 einzureichen. Dem wurde gefolgt und am vergangenen Dienstag dann entschieden.

× Erweitern Foto: Conrad Breyer CSD München Der Szenestammtisch am 22. Januar in der Aids-Hilfe München

„50 Jahre Stonewall – Celebrate Diversity! Fight for Equality!”

2019 gibt es weltweit und in München gleich einiges zu feiern: 50 Jahre Stonewall, 40. CSD, 25 Jahre Abschaffung des Paragraphen 175. Sieben der eingereichten Vorschläge schafften es in die Endrunde, über die Vertreter*innen der LGBTIQ*-aktiven Szene beim sogenannten Szenestammtisch in der AIDS-Hilfe München berieten und dann abstimmten.

In der Begründung für die Entscheidung teilten die Teilnehmenden mit: