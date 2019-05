CSD München: Anmeldungen gestartet!

× Erweitern Foto: Bernd Müller CSD München

"Celebrate diversity! Fight for equality!" Das ist das Motto des diesjährigen CSDs in München. Der findet zum 40. Mal in der bayerischen Landeshauptstadt statt und gleichzeitig feiern wir 50 Jahre Stonewall! Zum Doppeljubiläum soll natürlich auch die Parade in besonderem Glanz erstrahlen! Darum rufen die Organisatoren Gruppen, Vereine, Firmen und auch Einzelpersonen auf, sich zu der Demo anzumelden und ihren bunten Beitrag zu leisten.

Anmeldeschluss: 17. Juni, am 18. werden die Paradepositionen ab 19 Uhr im Rahmen einer Sondersendung von "Radio Uferlos" (92,4 MHz) gelost. Alle Infos, Termine und Teilnahmebedingungen gibt´s hier: https://www.csdmuenchen.de/anmeldung-politparade.html