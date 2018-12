CSD-Motto gesucht: Feiern – Erinnern – Würdigen

× Erweitern Foto: Kornelja Rade CSD_Motto

Der Münchner Christopher Street Day (CSD) steht 2019 ganz im Zeichen eines großartigen Jubiläums: 50 Jahre Stonewall! In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 probten queere Menschen in der New Yorker Bar „Stonewall Inn“ erstmals den Aufstand gegen polizeiliche Willkürmaßnahmen. Dieses Ereignis gilt weltweit als Geburtsstunde der modernen Lesben-, Schwulen-, Bi-, Trans*- und Inter*- (LGBTIQ*Bewegung. Gleichzeitig feiern wir im kommenden Jahr weitere wichtige Jubiläen wie fünfzig Jahre Entschärfung beziehungsweise 25 Jahre Abschaffung des § 175. Und sogar der Münchner CSD selbst reiht sich in die Liste ein: Er wird im kommenden Jahr zum 40. Mal begangen! All diese Erfolge wären ohne Stonewall nicht denkbar gewesen. Daher wollen sich die CSD-Veranstalter/-innen von Rosa Liste, LeTRa, Sub und Münchner Aids-Hilfe bei der Mottosuche ganz auf das Ursprungsereignis konzentrieren und rufen dazu auf, Vorschläge einzusenden. Thematisch sind keine Grenzen gesetzt: Ob man die Erfolge der queeren Community feiert, die Menschen würdigt, die diese Bewegung groß gemacht haben, oder mögliche Rückschläge und die Gefahr von rechts thematisiert, mit oder ohne einen speziellen „Münchner Blick“: Alle Ideen sind herzlich willkommen! Aus allen bis einschließlich 10. Januar 2019 eingegangenen Vorschlägen werden die Veranstalter/-innen eine Vorauswahl treffen. Über das finale Motto entscheidet dann der Münchner Szenestammtisch, ein Zusammenschluss von rund fünfzig Vereinen der Münchner LGBTIQ*Community am 22. Januar 2019.

Motto-Ideen können direkt auf www.csdmuenchen.deüber ein Formular abgegeben werden.