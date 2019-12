CSD-Motto gefunden!

× Erweitern Grafik: Frank Zuber CSD-Motto_München_2020

Es waren lange Diskussionen, an deren Ende diese Formulierung den wenigsten Widerstand erzeugt und endlich Konsens unter den TeilnehmerInnen des Szenestammtischs ergab: "Gegen Hass. Bunt, gemeinsam, stark!" lautet also das Motto des kommenden CSDs, der vom 4. bis 12. Juli in der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet. Ein Motto, das klare politische Kante gegen Rechts zeigen, aber auch die Vielfalt, den Spaß und die Lebensfreude der Community widerspiegeln soll. Mehr Infos: www.csdmuenchen.de