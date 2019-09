Community News

× Erweitern Foto: Erwin Harbeck München zeigt Flagge

München erhält Diversity-Preis

Mit ihrer Aktion „Barrieren haben viele Gesichter“ setzte sich die Landeshauptstadt gegen bundesweit 2.500 Konkurrenten durch und gewann den 1. Preis beim Diversity-Tag, der alljährlich von der Organisation „Charta der Vielfalt" ausgeschrieben wird. Deren Ziel ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen.

Ausstellung „Rainbow Refugees“

Das Magazin „Rainbow Refugees (Stories)“ stellt Geschichten von 27 LGBTQ*-Geflüchteten vor, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität in ihren Heimatländern verfolgt werden (LEO berichtete). Dazu eröffnete am 1.9. um 18:30 Uhr im schwulen Zentrum Sub eine Fotoausstellung, in der ihre Porträts und Lebensgeschichten gezeigt werden.

„Drag Race“ im Nil

Ganz so glamourös wie bei RuPauls Original geht es hier zwar nicht zu, unterhaltsam, bunt und schräg wird es aber sicher: Die dritte Ausgabe des „Drag Race“ ist eine Show, bei der am 31.8. ab 20 Uhr im Szenelokal „Nil“ sechs Münchner Dragqueens um die Gunst der Jury und der Gäste buhlen. Ob Livegesang oder Lip Sync, ob dramatische Geste oder komische Nummer: Ein Spaß wird’s allemal!

Zwei Papas und ein Baby

Unter diesem Titel ist ein Buch erschienen, in dem der Autor Tobias Rebisch über seine Erfahrungen als schwuler Vater und das Leben mit Partner und Kind berichtet. Auf Einladung des Regenbogenfamilienzentrums München liest er am 25.9. um 19:30 Uhr in der Saarstraße 5, außerdem informiert das Zentrum über den Adoptionsprozess mit dem Jugendamt. Der Eintritt ist frei.

Neue Tanzkurse

Wer schon immer mal Gesellschaftstänze wie Walzer, Tango, Discofox oder Cha-Cha lernen wollte, hat jetzt die Gelegenheit. Das TanzTeam, die Tanzabteilung des Sportvereins Team München, bietet ab 13.9. neue Kurse für Einsteiger und Einsteigerinnen an. Auch Singles sind immer freitags um 19 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Implerstraße 35, willkommen.

Infos: www.teammuenchen.de, tanzen@teammuenchen.de

Queerer Stadtspaziergang

Das Forum Homosexualität lädt am 14.10. um 14 Uhr wieder zu einer geschichtlichen Entdeckungsfahrt durch das queere München. Historiker Albert Knoll führt durch manchmal bunte, manchmal düstere Epochen des Stadtlebens zwischen Altstadt und Isarvorstadt, an denen schwul-lesbisches Leben damals und heute greifbar wird.

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter www.muenchner-regenbogen-stiftung.de.