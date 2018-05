× Erweitern Grafik: KGL Workshop_Jugendhilfe

Am Samstag, dem 16. Juni bietet die städtische Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen einen Workshop zum Thema „Coming-out“ für pädagogische Fachkräfte in der Jugendhilfe an. Der kostenfreie Tagesworkshop befasst sich mit allen Aspekten, denen LGBTIQ* in diesem Arbeitsumfeld begegnen können. Anmeldungen bis zum 6. Juni unter kgl.dir@muenchen.de.