Bier, Boys, Butches

Foto: Andy Brunnmueller Oktoberfest Gaudi im Festzelt der Bräurosl

Vom 21. September bis 6. Oktober steigt das größte Volksfest der Welt. Während das Oktoberfest zum 186. Mal begangen wird, ist die queere Feierkultur vergleichsweise jung. Doch immerhin ist sie seit 42 Jahren dort verankert und vor allem in den letzten zwanzig Jahren zu einem unübersehbaren Teil des traditionsreichen Events geworden. Wenn also Oberbürgermeister Dieter Reiter am 21. September sein berühmtes „O’zapft is!“ in Mikrofone und Kameras ruft, dann hört das auch die LGBTIQ*-Szene und macht sich bereit für ihren Auftritt in Lederhosn und Dirndl. Höhepunkte sind natürlich der GaySunday im Festzelt der Bräurosl (21.9.), der Rosa Montag in der Fischer-Vroni (29.9.) und der letzte Wiesn-Abend, an dem sich die Community noch einmal im Schottenhamel-Zelt trifft (6.10.). Wir schunkeln mit und wünschen eine entspannte, bierselige Zeit!

www.oktoberfest.de