BI.Yourself!

Man trifft sich jeden vierten Donnerstag im Monat um 18 Uhr im Jugendzentrum in der Blumenstraße 11 und will alle bis 27 Jahre ansprechen, die sich ein bisschen bi fühlen. Egal wie viel und egal welches Geschlecht – komm einfach vorbei, häng ein bisschen ab und unterhalte dich mit Menschen, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen wie du! Weitere Infos findest du unter www.diversity-muenchen.de/biyourselfoder schreib direkt an biyourself@diversity-muenchen.de.