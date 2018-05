× Erweitern Foto: Munich Monks Munich Monks

Der Name der Party erinnert vermutlich nicht von ungefähr an einen kräftigen Aufprall – in dem Fall zweier Rugby-Spieler. Denn bei „Batz!“ feiert das Rugby-Team der Munich Monks seinen diesjährigen Geburtstag. Und wer immer dachte, dieser harte Sport wäre nichts für Schwule, hat sich getäuscht: Zusammen mit den Rugbyfreunden vom TuS Fürstenfeldbruck bilden die Monks eine Spielergemeinschaftund nehmen regelmäßig und engagiert an Wettkämpfen teil. Das alles soll am 1. Juni in der Glockenbachwerkstatt bei einem Barbecue und anschließender Party gefeiert werden – gerne mit Freundinnen und Freunden aus der Szene. Zum Eintritt von 5 Euro erhält jeder Gast ein Los, mit dem er oder sie später einen hübschen Gewinn nach Hause mitnehmen kann. Happy Birthday!

1.6., ab 18 Uhr, Glockenbachwerkstatt, Blumenstr. 1,www.teammuenchen.de/rugby