Auf zum rosa Montag!

Eine liebgewonnene Tradition: Der rosa Montag auf dem Augsburger Plärrer startet in die nächste Runde.

Wenn sich über 2.000 vornehmlich queere Menschen an einem Montag in einem Bierzelt zusammenfinden, dann kann dies nur eines bedeuten: Der Augsburger Plärrer lädt am 27.8. ins Schallerzelt, genauer zum 15. rosaMontag. Was vor einigen Jahren mit einer mutigen Idee begann, ist heute quasi ein Pflichttermin für die queere Bierzelt-Fan-Gemeinde.

Ab 18:30 Uhr sorgt die Partyband STARMIX, für richtig guten Partysound, um der lustig gestimmten Gästemischung aus queerer Community, bunten Vögeln und liebenswertem „Otto-Normal-Besucher“ des rosaMontags so richtig einzuheizen.

Der Eintritt zum rosaMontag ist selbstverständlich frei, eine Tischreservierung wird jedoch empfohlen. Gefeiert wird im Zelt bis 23 Uhr, danach geht’s weiter zur Aftershow-Party im gegenüberliegenden FILION (Kesterstr. 28/ Ecke Langenmantelstr.).

Für alle Münchener Gäste, die bequem mit dem Zug nach Augsburg fahren, gibt es übrigens die Möglichkeit zur gemeinsamen Anreise. Treffpunkt ist der InfoPoint im Münchener Hauptbahnhof um 17:15 Uhr. Also rein in die Krachlederne und auf ins Schallerzelt. Des wird a Gaudi!

26.8., rosaMontag, Schallerzelt auf dem Augsburger Herbstplärrer, Augsburg, 18:30 Uhr, Tischreservierung unter: www.schallerzelt.de/reservierung