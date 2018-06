Alles homo, oder was?!

× Erweitern Grafik: Sub Podium Homosexualität

Die „Ehe für alle“ ist da, doch noch sind nicht alle Fragen beantwortet und schon gar nicht sind schwule Männer in der berühmten Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch was ändert sich durch die „Ehe für alle“? Bleibt die Adoption von Kindern schwerer als bei heterosexuellen Paaren? Verlief die Emanzipationsbewegung für einige nicht doch zu schnell? Und: Ist in München schwules Leben auch jenseits des Glockenbachviertels wirklich angekommen oder lehren uns einzelne Übergriffe eher das Gegenteil? Darüber sprechen Dietmar Holzapfel (Deutsche Eiche), Dr. Kai Kundrath (Sub e. V.) und Thomas Niederbühl (Rosa Liste). Es moderiert Dr. Robert Mucha, der Eintritt ist frei.

5. Juli, Einstein, Einsteinstr. 42/Vortragssaal 1, 19 Uhr.