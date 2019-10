Akzeptanz und Wertschätzung auch im Alter

× Erweitern Foto: Münchenstift Münchenstift Infostand der Münchenstift auf dem Christopher Street Day am 13.7.2019 in München.

Mit einem vielfältigen Pflege- und Betreuungsangebot ist die Münchenstift GmbH der aktuell größte Dienstleister für Münchner Senior*innen. Um Bewohner*innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen ein Gefühl von zu Hause zu vermitteln, ist sie seit 2014 auf dem Weg der Öffnung zur Langzeitpflege für LGBTIQ*.

Was ist die persönliche Geschichte eines Menschen? Welche Bedürfnisse oder Ängste hat er? In der kultursensiblen Pflege geht es darum, die individuelle Lebensrealität von älteren LGBTIQ* zu erkennen und wertzuschätzen. Wer heute als LGBTIQ*-Mensch gealtert ist, durchlebte einmalige Wandlungsprozesse: von Stigmatisierung und strafrechtlicher Verfolgung über eine erfolgreiche Lesben- und Schwulenbewegung bis zu einer mehrheitsverträglichen Akzeptanz. Die Identität und die eigene Lebensart, die sich LGBTIQ * Senior*innen ihr Leben lang aufgebaut haben, soll auch im Alter ein Teil der Persönlichkeit bleiben, ohne Diskriminierung erfahren zu müssen. Die Münchenstift bietet sowohl themenspezifische Fortbildungen für Mitarbeiter*innen aus den Häusern und des Ambulanten Dienstes als auch Veranstaltungen für Bewohner*innen an. Zunächst beschränkte sich das Projekt auf die Häuser St. Martin, St. Maria Ramersdorf und das Haus an der Effnerstraße. Von der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und vom Sozialreferat wurde es fachlich beraten. Mit Institutionen wie Sub, LeTRa und rosaAlter kollaborierte man zusätzlich. Inzwischen wendet man die Erfahrungen der drei Projekthäuser auf alle Dienste und Häuser der Münchenstift an.

www.muenchenstift.de