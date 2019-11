Aktionen zum Welt-AIDS-Tag

× Erweitern FOTO: Schwestern der Perpetuellen Indulgenz Aktionen WAT 2019 Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz beim Candle Light Walk 2018

Teddy-Stand

Der Teddy-Stand der Münchner Aids-Hilfe ist auch in diesem Jahr wieder auf der Sendlinger Straße kurz vor dem Sendlinger-Tor-Platz zu finden. Dort sind der kleine und der große Teddy 2019 zu haben sowie zahlreiche Gesellen aus früheren Jahren. Der Stand ist vom 29.11. bis 1.12. sowie an den Wochenenden 6./7.12. und 13./14. von 10 bis 14 Uhr aufgebaut.

Aktuelle Infos unter www.muenchner-aidshilfe.de.

Nacht der roten Schleifen

Der NY Club lädt am Samstag, dem 30.11. ab 23 Uhr zur 14. „Nacht der roten Schleifen“. Für den musikalischen Rahmen sorgt der Brüsseler Circuit-DJ Andrei Stan, eine feste Größe auf allen wichtigen Party-Events. Mit seinem Mix aus Progressive und Vocal House hat er sich bereits international eine riesige Fan-Basis aufgebaut. Auch im NY Club kann man übrigens den Aids-Teddy erstehen.

30.11., NY Club, Elisenstr. 3, 23 Uhr, www.ny-club.de

Candle Light Walk

Der Lichterzug zum Gedenken an Menschen, die an Aids verstorben sind, findet auch in diesem Jahr am Welt-AIDS-Tag, dem 1.12., statt. In diesem Jahr startet der Zug wieder ganz traditionell um 19 Uhr vom Odeonsplatz aus, führt aber ausnahmsweise in die freikatholische Kirche St. Willibrord am Sendlinger Tor, wo ab 20 Uhr eine ökumenische Gedenkveranstaltung stattfindet. Im Anschluss lädt die Münchner Aids-Hilfe zum gemütlichen Beisammensein in ihrem Studio, Lindwurmstr. 71.

1.12., Odeonsplatz, 19 Uhr und Blumenstr. 36, 20 Uhr,www.muenchner-aidshilfe.de

Red-Ribbon-Benefiz

Einmal im Jahr steht die kultige Garry-Klein-Mittwochsparty ganz im Zeichen der roten Schleife. Am 4.12. ist es wieder so weit! Als Gäste werden unter anderem die Selige Münchner Maikönigin Carmen G. Aiss erwartet ebenso wie der amtierende Bavarian Mr. Leather Stefan Modschiedler. Die Hälfte der Eintrittsgelder geht als Spende an die Münchner Aids-Hilfe.

4.12., Harry Klein, Sonnenstr. 8, 23 Uhr, www.harrykleinclub.de