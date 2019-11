Aids-Teddy – Niedlich und nützlich

× Erweitern WAT Teddy 2019

Seit vielen Jahren ist der Aids-Teddy knuffiger Botschafter für die Arbeit der Münchner Aids-Hilfe (MüAH). 2019 kommt er hellbraun mit einem kleinen Rucksack daher. Der niedlich-nützliche Kerl ist auch heuer für 6 Euro in der MüAH, der Stadtinformation (Marienplatz), am Teddy-Stand der Münchner Aids-Hilfe (Sendlinger Tor), bei Pink Christmas (Stephansplatz) sowie in vielen weiteren Geschäften, Apotheken oder Bars und Restaurants zu haben.

Die aktuelle Liste der Verkaufsstellen kann man unter www.muenchner-aidshilfe.de einsehen, wo man den Teddy auch online erwerben kann. Der Erlös kommt der Arbeit der Münchner Aids-Hilfe zugute.