5. LesbenKulturTage in München

Vom 25. bis 27.10. sowie vom 1. bis 3.11. finden in München die 5. LesbenKulturTage statt. Die zwei Wochenenden stehen ganz im Zeichen lesbischer Kultur und Sichtbarkeit. Das Programm ist breit gefächert: Von der politischen Diskussion bis zum Kaffeeklatsch, vom Speeddating bis zur Party, von Kino bis Lesung bleiben nur wenige Wünsche offen. „Wir möchten mit den LesbenKulturTagen auf das Bedürfnis der Münchner Szene reagieren, Lesben in ihrer Besonderheit und ihrer Geschichte zu stärken“, so DJane und Mitveranstalterin Eleni Mavropoulou. Mit ihrer ehrenamtlichen Gruppe der „Powerlesben“ hatte sie den Event 2015 ins Leben gerufen, der mittlerweile im Verein „LesKult – Lesben bewegen München e. V.“ eine Heimat gefunden hat. Das vollständige Programm ist ab Anfang Oktober online.

Weitere Infos unter: www.leskult.de