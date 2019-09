45 Jahre Münchner Löwen Club

× Erweitern Foto: Andreas Brunnmüller MLC

Der schwule Fetischverein Münchner Löwen Club (MLC) wird in diesem Jahr 45 Jahre alt. Was 1974 als überschaubare Zusammenkunft „für am Motorsport interessierte Männer“ begann, hat sich mittlerweile zum vermutlich größten schwulen Fetischklub der Welt gemausert. In der klubeigenen Location „UnderGround“ steigen jährlich rund 150 Fetischpartys, außerdem organisiert der MLC die Wahl zum Bavarian Mr. Leather und (heuer zum zweiten Mal) dem Mr Fetish Germany. Der Verein ist mit seinen Auftritten zum CSD oder als Unterstützer sozialpolitischer Szene-Events aktiver Teil der Münchner Community.

Neben dem Frühjahrs-Fetisch-Event „Starkbier-Fest“ bringt er sich vor allem beim alljährlichen Oktoberfesttreffen sogar einer internationalen Crowd ins Gespräch. Kein Wunder, geht der Bräurosl-Sonntag doch auf eine Initiative des MLC von 1977 zurück. Das diesjährige Fetischtreffen zur Wiesnzeit findet vom 19. bis 22.9. statt und beinhaltet Partys, Flohmarkt, Brunch sowie (natürlich) den GaySunday auf dem Balkon der Bräurosl. Die Kartenpakete sind vergriffen, wer sich über die Details informieren möchte, findet alle Termine online.

„Mit seinen 45 ist der MLC aber mitnichten in die Jahre gekommen“, so Vorstandsmitglied Werner Hall. „Der Zulauf gerade von jüngeren Mitgliedern ist ungebrochen, sodass wir der Zukunft mit Schwung, Elan und Ideenreichtum als rüstiger Mittvierziger entgegensehen.“ Wir gratulieren herzlich!

www.mlc-munich.de