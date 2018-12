30 Jahre Sub-Beratungsstelle

× 1 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 2 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 3 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 4 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 5 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 6 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 7 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin × 8 von 8 Erweitern Foto: Mark Kamin Prev Next

Ende November feierte die Beratungsstelle im Sub ihr 30-jähriges Bestehen. Seit 1988 ist sie von fachlich geschulten ehrenamtlichen Mitarbeitern besetzt, die auch heute noch täglich kostenlose Beratungen in den Abendstunden anbieten. Seit 1997 sind hier auch Hauptamtliche angestellt, die das Tagesgeschäft sowie Vernetzungsarbeit übernehmen. Die Beratungsstelle ist das Herz des schwulen Zentrums, und ihre Themen sind so vielfältig wie das Leben selbst. Auch wenn sich die gesellschaftliche Situation gebessert hat: Schwul zu sein bedeutet noch immer, anders zu sein. Und deshalb brauchen schwule Männer auch heute noch Hilfe bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt und mit sich selbst. Grund genug, die Arbeit der ehrenamtlichen sowie der hauptamtlichen Mitarbeiter zu würdigen – und zu feiern. Zahlreiche Gäste aus Politik und Community waren dazu erschienen, unter anderem Alt-Oberbürgermeister Christian Ude, der es sich nicht nehmen ließ, eine launige, aber durchaus politische Rede zu diesem Jubiläum zu halten.