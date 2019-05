17-Jähriger entwirft CSD Plakat

× Erweitern Entwurf: Tim Kopplin Plakat CSD München 2019

Seinen Erfolg will er natürlich auf dem CSD mit seinen Freund*innen feiern, genauso wie seinen 18. Geburtstag, der just in die Pride Week fällt. Mit seinem Motiv, das der CSD München soeben vorstellte, würdigt Tim die Vorkämpfer*innen von Stonewall, wie es das Motto des diesjährigen Pride vorgibt: "50 Jahre Stonewall – Celebrate diversity! Fight for equality!" Dafür steht die nach oben gereckte Faust. "Das Uprising von Stonewall war der Beginn der modernen LGBTI-Bewegung", sagt Tim. Klar, als er sich damit beschäftigte, haben den jungen Mann die Geschichten von 1969 schwer beeindruckt.

Tim kennt Diskriminierung und Ausgrenzung aus persönlicher Erfahrung nicht. Er ist gut aufgehoben in der Nähe von München aufgewachsen, seine Familie engagiert sich für Geflüchtete und seine Freund*innen akzeptieren ihn. Vergangenes Jahr war er zum ersten Mal auf dem CSD. "Ich fühle mich als Teil der LGBTI-Community", sagt er. "Deshalb ist es mir ein Anliegen, mit meinem Plakat ein Zeichen für gleiche Rechte zu setzen." Für seinen Plakatentwurf hat Tim ein Preisgeld von 1000 Euro bekommen.