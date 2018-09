Streetwear und Tracht vereinen

× 1 von 4 Erweitern Foto: Angermaier AngermaierXDistorted Dr. Axel Munz und YVE / Y.V.E / Yvonne Marwan, Xaver Singer (CEO distorted people) Präsentation der exklusiven Angermaier X distorted Trachtenkollektion in der Isarpost in München am 09.08.2018 Agency People Image (c) Michael Tinnefeld × 2 von 4 Erweitern Foto: Angermaier AngermaierXDistorted × 3 von 4 Erweitern Foto: Angermaier AngermaierXDistorted × 4 von 4 Erweitern Foto: Angermaier AngermaierXDistorted Prev Next

Was passiert, wenn sich ein Trachtenexperte und eine Lifestylemarke zusammentun? In diesem Fall hat man an der Übersetzung von Streetwear-Merkmalen in die traditionelle Form gearbeitet. Am bewährten Dreiergespann von Lederhose, Hemd und Weste wurde nicht gerüttelt. Das Besondere liegt in den Details. So wurde die Lederhose aus feinem Bockleder mit gelb-goldenen 3-D-Stickereien ausgestattet. Auffällig ist die Vintage-Patina, die durch ein spezielles Waschverfahren des Leders erzeugt wird. Das Slimfit-Hemd ist klassisch weiß gehalten und bietet einen schönen Kontrast zur schwarzen Weste aus Schurwolle. Angermaier-Chef Dr. Axel Munz will mit der Fusion von Streetwear und Tracht die Lücke zwischen Urbanem und Traditionellem schließen. Ob das gelungen ist? Überzeugt euch selbst. Die limitierte Kollektion ist in allen Stores von Angermaier und Distorted People sowie online erhältlich.

http://www.angermaierxdistorted.com