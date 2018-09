🎃 Hui, das ist lustig!

├Ś Erweitern LUSH Halloween

Keine Rosette, es ist ein K├╝rbis. Musste gesagt werden.

An Tagen wie diesen merkt man: Der hei├če Sommer ist (endlich) rum, der feuchte Herbst schleicht sich an. Und diese Jahreszeit kann Spa├č machen; Stichwort Halloween!

Du kannst dich also schon VOR der etwaigen Halloween*-Party so richtig in Stimmung bringen uuund danach wieder stilecht abtransen ...

www.instagram.com/lushdeutschland

*Halloween ist übrigens ursprünglich KEIN US-Fest, es ist ein christlich-irischer Brauch in der Nacht vor Allerheiligen (31.10. auf 1.11.)