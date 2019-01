LostWeekend: Genuss und Idee

× Erweitern Foto: Steve Herud Lost Weekend Royal Bavarian

Foto: B. Krowne BJÖRN CHRISTOPH WALLBAUM

Gegenüber vom Münchner Hauptbahnhof wartet das 25hours Hotel The Royal Bavarian mit einem kulturellen Schmankerl auf.

Lost Weekend

Mitten in München, in einem Oberpostamtsgebäude von 1869, bringt das 25hours Hotel The Royal Bavarian zusammen mit dem angesagten veganen Coffeeshop – der eventaffinen Buchhandlung – namens Lost Weekend, Kultur und Bücher an Reisende, Gäste und Einheimische. Auch kleine Happenings finden in den extrem schönen Räumlichkeiten in dem kaiserzeitlichen und von Pop-Art geküssten Hotelgebäude statt.

Der „Kulturkiosk“ ist im ersten Stock auf derselben Ebene wie die Boilerman Bar, man kann also in Genüssen und Gedanken schwelgen – nicht nur für Gäste des Hotels klasse!

www.25hours-hotels.com/hotels/muenchen/the-royal-bavarian, lostweekend.de