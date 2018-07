Fesches Jubiläum

× Erweitern Foto: Angermaier Angermaier Dr. Axel Munz Angermaier Jubiläumsgala - 70 Jahre Faszination Tracht im Silbersaal im Deutschen Theater in München am 07.06.2018 Agency People Image (c) Michael Tinnefeld

Das sogenannte Trachtenrevival ist noch gar nicht mal so lange her, da feiert Deutschlands bekanntester Trachtenhersteller sein nächstes Jubiläum: Beachtliche siebzig Jahre wird Angermaier diesen Sommer alt und lud zu diesem Anlass in den Silbersaal des Deutschen Theaters.

Seit der Firmengründung 1948 sind einige Kollektionen zusammengekommen, die dank der Hilfe prominenter Gast-Designer auch mal ungewöhnlicher ausfielen. Man denke beispielsweise an die farbenfrohen Entwürfe der Trachtenlobby, die royale König-Ludwig-Kollektion aus dem Hause Wittelsbach oder die wieder eingestampfte Gast-Kollektion der Modeblogger von Dandy Diary.

Doch zur Jubiläumsfeier am 8. Juni blickten die Gäste rund um Firmeninhaber Axel Munz in die Zukunft und feierten sich in ausgefallener Trachtenmode bei einem Auftritt von Stargast Sarah Lombardi. Bleibt nur zu hoffen, dass Angermaier auch in Zukunft ein Stück Unkonventionalität beibehält und Trachtenmode weiterhin auf neue Pfade führt.