Das Taschenluder lädt ein

× Erweitern Foto: M. Rädel CHANEL! Taschenluder Matthias von Weiden samt guter Freundin

Foto: Selfie Elyas M’Barek mag das Taschenluder

Lieber zu früh als zu spät, dachte sich das Taschenluder Matthias von Weiden und lädt am 30. November zum Weihnachtsverkauf ein.

„Es gibt Glühwein, Prosecco und Weihnachtsplätzchen for free“, verrät der Promi-Jäger. „Jeder Kunde bekommt ein Give-Away und ein Teil der Einnahmen wird an das Heilpädagogische Zentrum Irchenrieth gespendet!“ Eine gute Sache und sicherlich eine gute Portion Spaß: Es tut sich was in der Provinz. Schön.

30.11., Matthias von Weiden Showroom, Eulenweg 18, 92637 Weiden, 13 – 20 Uhr