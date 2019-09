Wiesn-Gaudi und Jubiläum

× Erweitern Foto: DJ aleXio DJ aleXio

Kaum zu glauben, dass es den NY.Club nun schon 14 Jahre gibt. Aber Qualität setzt sich eben durch. Natürlich, wenn man genau nachrechnet, dann sind es schon über 39 Jahre, dass es das „New York“ in München gibt. Der fulminante Start war Anfang der 80er im damaligen „Old Mrs. Hendersen“. Nach wenigen Monaten fand das New York dann eine Bleibe in der Thalkirchner Straße und wechselte sodann, ein paar Jahre später, in die Sonnenstraße, bis Anfang 2017 die Abrissbirne kam ...

Einige Monate später wurde ein neues Zuhause gefunden und so wird nun schon im dritten Jahr im NY.Club 4.0 in der Elisenstraße 3 abgehottet.

Im Oktober wird all dies gebührend mit vielen bekannten Gesichtern, Wegbegleitern, Freunden, Gästen, Fans und ehemaligen Mitarbeitern des NY.Clubs gefeiert. Als Host begrüßen geben sich Winnie & Mutti, Dean Deville & Tracy Dash die Ehre. Musikalisch nehmen euch Sharon O Love aus London sowie eure Local Heroes DJ Chris Z und DJ HPM an die Brust. Also schon mal den 19.10. ab 23 Uhr vormerken.

Vorher geht’s aber erstmal zur Wiesn rund – Uplifting Progressive, Tribal & Vocal House warten auf euch. Am 21.9. bringt euch Karl Kay aus Paris zum Oktoberfest Opening in Wallung. Am Tag darauf, dem 22.9. findet die Bräurosl Gay Sunday After-Party statt und DJ aleXio aus Berlin (Foto) betört euch musikalisch mit vollem Körpereinsatz. Schließlich gibts noch das Oktoberfest-Special mit Thomas Solvert aus Madrid am 28.9. zu entdecken. Haut rein!