Tendenziell Sexuell – die queere Party in Backstage

× Erweitern Foto: Backstage Tendenziell Sexuell

Nach dem Summer Outdoor Special im August folgen im September und Oktober weitere coole Partys. Und eines ist in jedem Falle gewiss: es wird wieder eine tolle Sause, wenn die queere Party im Backstage-Klub mit dem animierenden Namen „Tendenziell Sexuell“ an den Start geht. Einfach die News der Backstage-Crew auf Facebook im Äuglein behalten und alles wird gut. Denn da erfahrt ihr auch, wer auflegt und was sich die Macher der Party sonst noch so cooles haben einfallen lassen, um euch einen tollen Abend zu gestalten. Ab geht die Luzie ...

21.9. + 19.10., Tendenziell Sexuell, Backstage, Reitknechtstr. 6, München, www.fb.me/tendenziellsexuell