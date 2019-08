Life is good – Sommerfest im NY.Club

× Erweitern NY-Club 2 Jahre

LIFE IS GOOD! Das ist das Motto des NY.Clubs, der seit Sommer 2017 in der Elisenstr. 3 residiert. Dort steigen seit zwei Jahren die Partys und dort ist seit zwei Jahren das Wohnzimmer für alle queeren Nachtschwärmer. Es gibt also reichlich Grund zu feiern, nicht zuletzt, weil der NY.Club der einzige in München ist, der noch als reine LGBT-Partylocation funktioniert. Deshalb lädt Inhaber Ken Koch zu einem rauschenden Sommerfest. Mit dem Passwort „I love NY.Club“ bekommt ihr an diesem Abend an der Kasse (mit bezahltem Eintritt) ein Armband für eine Stunde Open Bar mit Gin- und Wodka-Longdrinks, Bier und Softdrinks, soviel ihr trinken könnt.

Natürlich hat sich Ken auch musikalisch etwas Besonderes einfallen lassen: Freut euch auf DJ Oscar Velazquez aus Mexiko. Der ist gerade auf Europa-Tournee ist und feiert an diesem Abend im NY.Club seine Deutschland-Premiere. Unterstützung erhält er vom NY-House-DJ Chris Z. See You On The Dancefloor!

Samstag, 3. August, 23:00 Uhr, NY.Club, Elisenstr. 3, www.nyclub.de