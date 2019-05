Solomun und Konsorten

× Erweitern Foto: Worldleage Kollektiv Turmstrasse Kollektiv Turmstrasse

Das Hamburger Label Diynamic hat in der letzten Zeit die Welt bereist und Festivals in Sao Paulo, Amsterdam oder Istanbul ausgerichtet. Kein Wunder, wenn man einige der populärsten Künstler der kommerziellen elektronischen Musik unter seinen Fittichen hat. Am 25. Mai ist es soweit: Das erste Diynamic Festival in Deutschland findet statt.

Foto: Worldleague Solomun Solomun

Als Austragungsort dient übrigens die Galopprennbahn in Riem, welche man aus einschlägigen Kreisen vom jährlichen Greenfields Open Air bestens kennen dürfte. Im Line-up sind natürlich der Labelchef und Überflieger Solomun, dessen Produktionen und Auftritte weltweit Begeisterung auslösen sowie der Italiener Joseph Capriati, der Stammgast auf den großen Festivals der Welt wie „Awakenings“ oder „Tim Warp“ ist. Mit von der Partie sind auch Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins, Denis Horvat, Magdalena, Magit Cacoon und Innellea. Ein Muss für alle, die auf poppigen, sonnigen House stehen!

23.5., Diynamic Festival Munich, Galopprennbahn München Riem, Graff-Lehndorf-Straße 36, 12 – 22 Uhr, www.facebook.com/DiynamicFestivalMunich und www.worldleague.de