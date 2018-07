× Erweitern Rathausclubbing

Es hat keine zehn Minuten gedauert, da war das komplette Vorverkaufskontingent bei MünchenTicket vergriffen. Was soll man also noch zu diesem Event sagen? Das Rathausclubbing ist seit vielen Jahren eine zuverlässige Größe beim Münchner CSD, Partymagnet für Münchner sowie auswärtige Gäste – und nicht zuletzt wichtige Einnahmequelle des Veranstalters. Auch in diesem Jahr stehen sechs Dancefloors zur Verfügung, von Pop über Elektro bis Ballroom ist alles geboten. Übrigens: Alle, die im Vorverkauf kein Glück hatten, müssen nicht verzweifeln. Wenn das Wetter trocken bleibt wird es am CSD-Samstag Resttickets geben. Zu haben sind diese ab 11 Uhr am CSD-Infopoint neben der Showbühne auf dem Marienplatz, eventuelle Restkarten gibt’s an der Abendkasse. Genaue Infos stehen rechtzeitig vorab auf www.csdmuenchen.de und bei Facebook.

14.7., Rathaus München, Marienplatz, 23 Uhr