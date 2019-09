Eine Augenzuckernacht steht dem alt-ehrwürdigen Augsburg heute bevor. Mit Begrüßungs-Shot für Freizügige.

Queer Cube Club 🌈 EyeCandy-Edition Samstag, 28.09.2019 - 22:30 bis 23:00 Uhr Piccardstr. 6a - 86159 Augsburg more Infos: www.proud-events.de

Feiern auf über 900 qm, einzigartiges Light- & Soundkonzept, VIP-Areas, großer Outdoorbereich, Parkplätze direkt vor der Türe, bequeme Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahnline 3 und Nachtbus Linie 13 - Haltestelle Bukowina Institut), Getränkespecial bis Mitternacht: Alle Cocktails und Longdrinks nur 4,50 Euro! Aktion: Join the party topless und bekomme einen FreeShot! Jetzt NEU: Die LOVELOUNGE in der "no lights Area" presented by INKOGNITO!