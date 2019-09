Queer as Salt – im Harry Klein

× Erweitern Foto: Harry Klein Queer as salt

Sonntags einfach nochmal mit guten Freunden treffen? Coolem Pop zum Wochenausklang in netter Atmosphäre lauschen? Exzellente Cocktails und Metropolen-Flair am Rundfunkplatz genießen? Das alles ist Queer as Salt.

Jeden Sonntag ab 17 Uhr öffnen die Pforten im Salt. Bis 20 Uhr gibt’s loungige Musik bis schließlich um 20 Uhr das DJ-Programm startet und Janisha Jones, Pasta Parisa und Edi vom Garry Klein für beste Popmusik sorgen. Ihr könnt tanzen, quatschen und in aller Ruhe einen Cocktail genießen – ganz so, wie es euch beliebt.

Der Eintritt ist frei, also einfach auf einen Drink vorbeischauen und die Atmosphäre auf der riesigen Terrasse mit zwei vorgelagerten Brunnen genießen. Bei schlechtem Wetter findet alles im stilvollen Innenbereich statt. Schluss ist dann brav um 24 Uhr, damit am Montag alle ausgeschlafen in die Woche starten können. Chillig!

Jeden Sonntag, Queer as Salt, Salt Restaurant & Bar, Rundfunkplatz 4, München, 17 – 24 Uhr