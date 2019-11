Psychedelisch – Hypnose Rock

× Erweitern Technikum Party

Godspeed You! Black Emperor gehören zu den ganz großen Innovatoren im Rock abseits des Mainstreams. Am 24.11. ist die Kult-Formation, die neben der üblichen Band-Besetzung auch eher ungewöhnliche Instrumente wie Violine und Cello umfasst, wieder in München.

Die Vorreiter-Gruppe aus Montreal feilt seit 1994 an ihrem ganz eigenen, psychedelischen Sound. Lange, getragene Stücke, oftmals mit Film-Samples unterlegt, zeichnen letzteren aus. Mit Alben wie „Lift Yr. Skinny Fists Like Antennas to Heaven!” wurden sie weltweit bekannt und stilprägend für eine ganze Generation von Post-Rockern. Ihre Live-Shows haben den Ruf, das Publikum zu hypnotisieren.

24.11., Technikum, Speicherstr. 18, München, Einlass: 19 Uhr, www.eventfabrik-muenchen.de/event