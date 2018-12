× Erweitern Foto: Lovepop ChrisRodrigues

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist wieder Zeit für Party – auch in Augsburg. Dort lädt Veranstalter Jürgen Endres zu seiner queeren Pop- & Dance-Night „Pop up!“ in den schicken Gewölbekeller des Pi-Clubs. An den Plattentellern steht DJ Chris Rodrigues (Pinkmonkey/Candylicious, Foto) mit einer tanzbaren Mischung aus Pop, Dance, Black & Queer Classics. Und wenn die Glocke ertönt, gibt’s für die Gäste Free-Shots an der Bar. Süßer die Glocken nie klingen!

25.12., Pi-Club, Ludwigstr. 1, 23 Uhr, www.lovepop.info