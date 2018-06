Playground und Cruise zum CSD wieder vereint

× Erweitern Foto: Mark Kamin Playground_Cruise

Das war die erste Kooperation der beiden Gay-Techno-Formate Cruise und Playground. Weil die beiden offensichtlich prächtig zusammen funktionieren, setzt man im Rahmen des CSD zum nächsten gemeinsamen Streich an. Ohne jede Übertreibung lässt sich festhalten, dass eine Party der Superlative ansteht, denn das Ganze wird auf drei Dancefloors in Blitz und Muffathalle stattfinden. Egal ob prügelhart oder bitterzart – musikalisch sollte für jeden was dabei sein.

14.7., Blitz Club (Museumsinsel 1) und Muffathalle (Zellstr. 4), www.blitz.club