Pink Christmas – Queerer Budenzauber

× Erweitern FOTO: George Schmauser Pink Christmas

Seit 15 Jahren ist der idyllische Stephansplatz gegenüber dem denkmalgeschützten Alten Südfriedhof fest in den Händen des queeren Weihnachtsmarkts Pink Christmas. Vom 25.11. bis 23.12. ist er auch dieses Mal der Treffpunkt für Schwule, Lesben, Nachbarn, Partypeople und Glühweintouristen.

Wer Körperkontakt und einen dicht gedrängten Platz nicht scheut, ist hier goldrichtig. Neben dem bekannten Glühwein gibt’s wieder Kulinarisches aller Art (endlich auch Bratwürste!), Zelte mit Weihnachtlichem, Leckerem oder einfach Schönem und erstmals auch eine Prosecco-Bar, die Veranstalter Robert Maier-Kares der Münchner Aids-Hilfe und Münchner Vereinen der queeren Szene überlässt, um dort für die eigenen, guten Zwecke Geld zu erlösen.

Nicht zuletzt: Pink Christmas ist der einzige Weihnachtsmarkt, der täglich um 19 Uhr ein Showprogramm oder DJ-Livesounds bietet! Dabei setzen die Macher in diesem Jahr vermehrt auf Schlager, denn das war ein Wunsch, der von vielen Seiten geäußert wurde. Neben den Showtagen (Dienstag, Donnerstag und Sonntag) mit bekannten Größen wie Gene Pascale und Baby Bubble gibt es heuer vermehrt Partysounds mit DJ James Munich. So wird auch 2019 unbeschwert, weihnachtlich, friedlich und in einmaliger Atmosphäre gefeiert!

25.11. – 23.12., Stephansplatz München, Mo – Fr: 16 – 22 Uhr, Sa + So: 12 – 22 Uhr, www.pink-christmas.de