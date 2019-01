Pink Bungalow

× Erweitern Foto: Lovepop DJ Andi Apitzsch

Zur einzigen Lovepop-Party im Januar bittet am 19.1. der Veranstalter Jürgen Endres. Er lädt in de traditionsreichen queeren Partyräume, in denen zuvor das Kerosin oder das Glyzerin beheimatet waren und die mittlerweile „Bungalow“ heißen. Für den perfekten Sound zum neuen Jahr sorgt diesmal DJ Andi Apitzsch aus dem Ostwerk mit einer extrem tanzbaren Mischung aus Pop, Dance, House, Black & Queer Classics. Dazu Happy Hour bis Mitternacht und Getränkespecials die ganze Nacht hindurch.

Foto: Lovepop

19.1., Bungalow Augsburg, Gögginger Str. 28, 23 Uhr, www.lovepop.info