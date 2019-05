Pfingsten wird heiß im Queer Cube Club

× Erweitern pix by 👉 www.gobo-pictures.com Queer Cube Club pix by 👉 www.gobo-pictures.com

Augsburger Veranstalter Jürgen Viehl (proud events, rosaMontag) kehrt zurück zu alten und eigentlich begraben geglaubten Partywurzeln ...

... diese gehen weit zurück bis in die 1990er Jahre zu den „Kerosin“-Partys, die ein fester und schließlich legendärer Bestandteil der Augsburger Szene wurden.

Es kam die bekannte Verlagerung der Szene hin zu Online-Plattformen und das weitreichende Sterben von Szene-Lokalen und Party-Kultur.

Mittlerweile ist dieser Trend wieder gegenläufig, glaubt Jürgen Viehl: „Ich bin mir sicher, dass es vielen einfach nicht mehr genügt, mit ihrem Profil im Wohnzimmer online zu sein und darauf zu warten, dass eine Message rein kommt.

Das hat sicher auch seine Daseinsberechtigung, aber dabei sitze ich nicht mit meiner neu gekauften Lieblingsjeans im Wohnzimmer. Die ziehe ich an, wenn ich auf die Piste will! Einen Flirt, quer über eine Tanzfläche, das kann mir keine Onlineplattform bieten. Dieses knistern, das sich anlächeln gibt’s nur in 3D … – eben im realen Leben!“

Diese „Piste“ wird nun der „Cube Club“ sein, der am Pfingstsonntag erstmals in queerem Licht erstrahlen wird. Über 900 Quadratmeter Feier-Area mit einzigartiger LED-Licht-Decke, 20 Moving Head Spots für den Light-Jockey, drei Bars für durstige Gäste sowie Areas für animierende Go-Go-Dancer und VIPs klingen eher nach einem Club in der Hauptstadt, aber genau das war das Anliegen des Veranstalters: „Es ist hier in Augsburg schon genug queere Kultur den Bach runter gegangen. Da möchte ich wieder gegensteuern“. Und wenn schon gegensteuern, dann groß und spektakulär – aber eben auch nicht als „Ghettoveranstaltung.“

Deshalb ist die neue Partyreihe für wirklich alle gedacht: Egal ob queer, hetero, im Anzug oder Gear: einfach alle sollen Spaß an der Party haben. Der Partysound mit DJ James Munich und DJ Sven geht auch deshalb quer durch alle Musikwelten.

9.6., Queer Cube Club, Cube Club, Piccardstr 6a, Augsburg , 22 – 5 Uhr, www.proud-events.de und facebook