Party Time: Klosterklub

× Erweitern Foto: Klosterklub DJ Anthony May DJ Anthony May

An jedem ersten Samstag im Monat – außer im Juli/August, denn da hat der Klub Sommerpause – präsentiert der Klosterklub in seinen heiligen Hallen Party at it’s best. Der sündige Klub erstreckt sich über vier Gewölbe.

DJ Jaycap DJ Jaycap

An drei Bars gibt es gut gemixte Longdrinks und in der neu gestalteten VIP-Lounge Plätze zum Entspannen. Gefeiert wird auf zwei Floors zu elektronischem House und Pop. Die internationalen DJs kennt man auch von anderen angesagten Gay-Events und Festivals. Der nächste Top-Act ist übrigens DJ Anthony May aus Madrid (Foto oben). Die Decks auf dem Pop-Floor übernimmt kein geringerer als aus dem GMF Berlin. Wer dabei sein möchte, muss unbedingt auf der Einlassliste stehen und sich für diese über die Website klosterklub.com bewerben.

Party hard, dress nice!

4.5., Klosterklub und am 1.6. Klosterclub White Party, Lindwurmstr. 122 D, München, 23 Uhr, www.Klosterklub.com