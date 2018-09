× Erweitern Foto: Lovepop DJ Louie Pacard

Vor dem Feiertag lädt die Lovepop-Crew zur nächten Ausgabe der queeren „PopUp!“-Party in den Pi-Club in der Augsburger Fußgängerzone. In dem schicken Gewölbekeller sorgt diesmal der Münchner DJ Louie Pacard, Residentder „Jenny tanzt“-Reihe aus München, für ein tanzbare Mischung aus Pop, Dance, Black & Queer Classics. Übrigens: Wenn während des Abends die Glocke ertönt, dürfen sich die Gäste über Free-Shots an der Bar freuen!

2.10., Pi-Club, Ludwigstr. 1, 23 Uhr, www.lovepop.info