Am ersten Novemberwochenende (2.11) fordert das Lovepop-Team erneut zum Tanzen auf. Das queere Partyvergnügen kommt nach Augsburg in die neue Kantine am Königsplatz. Dieses Mal mit dabei: Drei DJ’s auf zwei Floors.

Auf dem Lovepop Floor kommen die dicksten Hits von Pop bis Electro, Mashups oder Queer-Classics auf den Plattenteller, serviert vom Party-DuoDJ NTundDJ Mike S. Alternativ haut euch DJ Jane Lisa La (Foto) VocalBlack, Hip-Hop, Reggaeton und Trap-Beats um die Ohren – so ist das bei der Lovepop! Also, Let´s get the party started! *Charly Vu

"Rihanna kippt nen Jägermeister mit Deickind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Missy Elliot geht steil auf The Prodigy!" Lovepop

2.11., Lovepop vs. Bootylicious, Neue Kantine Augsburg, Halderstr. 1, Augsburg, 23 Uhr, http://www.lovepop.biz