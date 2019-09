LovePop - One Night Stand

× Erweitern Foto: Veranstalter DJ Fabio Valenza

Der gemütliche Club im Gewölbekeller zählt seit langem zu einer der bekanntesten Feierlocations in Augsburgs Prachtstraße und ist nicht nur für seine leckeren Cocktails und die gute Getränkeauswahl bekannt, sondern auch für stimmungsvolle Events. Für den passenden Sound bei der ersten queeren Party im Barfly sorgt der umtriebige DJ Fabio Valenza, bekannt von seinen Sets im Felix Innsbruck oder The Beach Straubing. Unterstützung bekommt er an dem Abend von Ostwerk Resident DJ Andi Apitzsch mit einer Mischung aus Pop, Dance, Black und Queer Classics. Welcomeshots gibt´s bis Mitternacht, Getränkespecials all night long.

Mittwoch, 2.10., Barfly, Maximilianstr. 56, Augsburg, 23 Uhr, Eintritt 10 €

www.lovepop.info