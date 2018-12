Last-Minute-Silvester

× Erweitern Foto: Rike_pixelio.de Silvester

Theoretisch wäre ja die ganze Stadt zu Silvester voller poscher bis hipper Event-Angebote, mehrgängiger Dinners, Rooftop-Partys und sonstiger Angebote. Tatsächlich sind spätestens Mitte Dezember die meisten Tickets verkauft und die Gästelisten geschlossen. Doch abseits von schicken Dinners lässt sich an Silvester auch spontan noch einiges anstellen in München.

Im NY.Club in der Elisenstraße geht es gewohnt feuchtfröhlich zur Sache, wenn der Prosecco fließt, DJ Sharon O Love aus London die Musik liefert und die Hosts Winnie & Mutti die Menge im Griff haben. Vorgeglüht wird dort übrigens bereits am 29. Dezember bei House-Musik in allen möglichen Farben.

31.12., NY.Club, Elisenstr. 3, ab 23 Uhr, www.nyclub.de

Die Party des Jahres. Dank unseren Lieblingen von Playground und Cruise erübrigt sich die Frage, welcher Verheißung man sich zum Neujahresexzess hingeben sollte.

Wer letztes Silvester im Blitz war, weiß ungefähr, was ihn erwartet. Diejenigen, die sich nicht mehr erinnern, waren mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem da. Auch dieses Jahr kuratieren Cruise und Playground wieder ein riesiges Line Up zum Neujahresfest mit internationalen Stars und Locals, dass euch die Öhrchen schlackern. Darunter sind Ellen Allien, Max von Terentieff, nd_baumecker, Ben Manson, Jonas Yamer, Volvox, Stenny, Muallem, Rony Golding, Dario Zenker oder David Goldberg. Labels wie Ostgut Ton, Ilian Tape oder Molten

31.12. - 01.01. Blitz Club, Museumsinsel 1, www.blitz.club

Da warteten wir so lange drauf und dann war’s auch gleich schon wieder vorbei. Das Alleskönner-Hotel Lovelace lieferte seit 2017 ungekannte Feier- und Eventgenüsse, doch die süße Zeit findet ihr Ende: Im Januar 2019 muss das Hotel ausziehen, und so gönnt man sich eine extradicke Silvesterparty im ganzen Hotel und veganem Buffet.

31.12., The Last Silvester im Lovelace, Kardinal-Faulhaber-Str. 1, ab 19 Uhr,www.thelovelace.com

Die Liste der Acts für den Silvester-Event in der Roten Sonne ist lang. Doch wer den Klub kennt, weiß, dass man wohl erst am 2. Januar zum Durchatmen kommt. Dafür sorgen unter anderem Münchens hauseigene Labels wie Stock5 oder Molten Moods.

31.12., Roten Sonne, Maximiliansplatz 5, ab 23 Uhr, www.rote-sonne.com

Wen nach dem obligatorischen Silvestertrunk und -kuss sofort die Langeweile ereilt, der sollte sich im Goldenen Reiter umschauen. Dort, wo früher unter anderem das Hanoi war, hat sich die Crew des awi eine neue Heimat gesucht und bietet ehrliche Silvesterfeierei ohne Vorverkauf mit VELI x VIWO.

31.12., Goldenen Reiter, Theklastr. 1, ab 0:30 Uhr, www.facebook.com/ichbindergoldenereiter

Vielleicht reicht ja auch allein ein Blick übers feiernde München, den oder die Liebsten an der Seite, während Raketen und Böller die Viertel einnebeln. Auf dem Olympiaberg wird es bestimmt nicht menschenleer sein, aber eine tolle Aussicht gibt es allemal, ganz ohne Reservierung.