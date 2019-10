Halloween im Sub – The Cocky Horror Picture Show

× Erweitern Grafik: Frank Zuber Halloween im SUB

An diesem Abend darf man sich nicht wundern, wenn gruselig-seltsame Gestalten den Weg kreuzen. Am 31.10. ist Halloween und das schwule Zentrum Sub lädt zu diesem Anlass zu einer fetten Party. „The Cocky Horror Picture Show“ lehnt sich an den berühmten Film an und erweckt Frank N. Furter, Riff Raff, Brad oder Janet zu neuem Leben.

Veranstaltet von der Safety Aktionsgruppe (S'AG) von Sub und Münchner Aids-Hilfe, dürfte dank des erfahrenen Halloween-Personals ein passendes Ambiente garantiert sein. Die besten Kostüme werden prämiert! Oder um es mit Janet zu sagen: „I’ve tasted the blood and I want more!“

31.10., Sub-Zentrum, Müllerstr. 14, 19:30 Uhr, Eintritt frei, www.subonline.org