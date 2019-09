DJ-TEAM IM FOKUS: Poenitsch & Jakopic

× Erweitern FOTO: Karl Niedermeier Poenitsch & Jakopic

Harry Klein, Café am Hochhaus, Registratur Bar in den NY.Club, um euch mit ihrem Sound die Öhrchen zu massieren. Wer sie noch nicht gehört hat: ihren Stil nennen sie selbst „Damentechno“ und als Produzenten Jens Poenitsch und Bernd Jakopic sind sie längst international bekannt. Doch daheim ist’s halt immer am schönsten und so wollte es ein glücklicher Zufall, dass sie beim wöchentlichen Sunday Club – dem elektronischen Sonntagsausklag im NY.Club –, die Power für die nächste Woche liefern.

Was war euer erster selbstgekaufter Tonträger?

Jens: Queen – Killer Queen, Daft Punk – Around The World

Bernd: Chic – Good Times, Lil Louis – French Kiss

Was ist euer aktueller Hit auf dem Dancefloor?

Bernd: Poenitsch & Jakopic FLY ROBIN FLY ( Sujet )

Wie seid ihr zur Musik gekommen – und warum seid ihr dabei geblieben?

Jens: Bernd war Musikproduzent, der eigentlich nicht mehr so oft auflegen wollte. Ich war Musiker, der eher zufällig anfing, immer mehr als DJ gebucht zu werden, obwohl ich damals noch in Bands sang und Gitarre und Klavier spielte. Wir trafen uns zufällig in einem Plattenladen. Ich schnappte Bernd eine selten Roulé Vinyl Produktion („So Much Love To Give“) vor der Nase weg und so lernten wir uns beide kennen, gingen zusammen ins Studio und blieben von Stund´ an bis zum heutigen Tage ein Musiker-Produzenten-DJ-Team. Fun fact: Wir mussten bisher nie an Clubtüren oder Labelpforten klopfen – wurden stattdessen immer zuerst gefragt, bevor wir selbst in Aktion treten mussten. Wir sind Glückskinder!

Wo kann man euch im September/Oktober live erleben?

Beim Sunday Club im NY.Club am 8. und 22. September sowie am 6. und 20. Oktober.

www.ny.club.de

Poenitsch & Jakopic sind auf Facebook, Instagram, youtube, Spotify, iTunes und Beatport vertreten.